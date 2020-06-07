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В Брюсселе протесты переросли в массовые беспорядки: полиция применила газ

Новости » Общество     07.06.2020 - 23:34
В Брюсселе протесты переросли в массовые беспорядки: полиция применила газ
Фото: протесты в Брюсселе (twitter.com/ClaudetteNeyt)

Демонстранты забросали полицейских камнями

В столице Бельгии Брюсселе 7 июня прошли акции протеста против расизма и полицейского насилия. Между демонстрантами и правоохранителями произошли столкновения.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что в результате столкновений с демонстрантами полиция применила слезоточивый газ и использовала водяную пушку. Демонстранты в свою очередь забросала правоохранителей камнями. В результате были повреждены магазины и несколько автомобилей полицейских. Сообщается, что некоторые демонстранты были задержаны.

Протесты проходили в одном из африканских районов Брюсселя. Участники акции вышли с плакатами "Я не могу дышать", "Хватит убивать черных людей".

Отметим, волна протестов началась в США в конце мая, когда в результате задержания полицейскими погиб афроамериканец Флойд Джордж. В итоге во многих американских городах люди вышли на акции против насилия полицейских, которые переросли в масштабные беспорядки. Позже беспорядки прошли во многих европейских городах.

Ранее РБК-Украина писало, что во время беспорядков в Лондоне (Великобритания) были ранены несколько десятков полицейских.

Также сообщалось, что в Германии в результате протестов, которые переросли в беспорядки, были задержаны более 90 человек, ранения получили около 30 правоохранителей.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины протестБельгиябеспорядки
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