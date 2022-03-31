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Символ антивоенного движения. В Госдуме предложили запретить "альтернативный флаг" РФ

Фото: в РФ хотят запретить бело-сине-белый флаг (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Депутат Госдумы РФ Василий Пискарев предложил запретить бело-сине-белый флаг, который используют на антивоенных митингах. В России его стали называть "альтернативным флагом" страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Пискарева.

Российский депутат подал соответствующее обращение в Генпрокуратуру с просьбой запретить бело-синий флаг без красной полосы. Он предлагает признать "альтернативный флаг" России экстремистским и пропагандистским символом.

"Дискуссия о том, что России якобы нужен какой-то другой флаг, за который "не стыдно" - это очередное проявление западных "майданных технологий". Мы все помним, что участниками несанкционированных акций протеста в Беларуси также использовался альтернативный флаг, внешне, кстати, похожий на тот, что теперь пытаются навязать нам", - заявил Пискарев.

Пискарев отметил, что этот флаг начали использовать участники антивоенных митингов на территории "недружественных" стран, а именно в США, Великобритании, Польше, а также в Грузии.

Напомним, в Эстонии согласовали введения уголовной ответственности за использование пропагандистских российских символов.

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