RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Символ антивоєнного руху. У Держдумі запропонували заборонити "альтернативний прапор" РФ

Фото: у РФ хочуть заборонити біло-синьо-білий прапор (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Депутат Держдуми РФ Василь Піскарьов запропонував заборонити біло-синьо-білий прапор, який використовують на антивоєнних мітингах. У Росії його стали називати "альтернативним прапором" країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Піскарьова.

Російський депутат подав відповідне звернення до Генпрокуратури з проханням заборонити Біло-синій прапор без червоної смуги. Він пропонує визнати "альтернативний прапор" Росії екстремістським і пропагандистським символом.

"Дискусія про те, що Росії нібито потрібен якийсь інший прапор, за який "не соромно" - це черговий прояв західних "майданних технологій". Ми всі пам'ятаємо, що учасниками несанкціонованих акцій протесту в Білорусі також використовувався альтернативний прапор, зовні, до речі, схожий на той, що тепер намагаються нав'язати нам", - заявив Піскарьов.

Піскарьов зазначив, що цей прапор почали використовувати учасники антивоєнних мітингів на території "недружніх" країн, а саме в США, Великобританії, Польщі, а також в Грузії.

Нагадавши, в Естонії погодили введення кримінальної відповідальності за використання пропагандистських російських символів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна Росії проти України