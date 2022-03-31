ru ua
Чт, 31 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Правительство Эстонии согласовало введение ответственности за символику российских оккупантов

Новина українською →
Таллин, Четверг 31 марта 2022 17:57
Правительство Эстонии согласовало введение ответственности за символику российских оккупантов Фото: Техника оккупантов с буквой Z (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Эстонское правительство стремится запретить публичную демонстрацию символики, поддерживающей агрессию России против Украины, на территории страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт правительства.

Эстонские чиновники согласовали изменения в Пенитенциарный кодекс, что сделает демонстрацию враждебной символики административным правонарушением. Уголовная же ответственность придет за участие в преступлении агрессии иностранного государства или его поддержке. Оба законодательных изменения переданы на рассмотрение парламента.

"Использование символов демонстрирует отношение. Использование пропагандистских символов является знаком поддержки также преступлений против человечности, которые совершает данный режим, в том числе нападения на Украину, бомбежек жилых домов и больниц, убийства и депортации мирных жителей", – заявила премьер-министр Кая Каллас.

За демонстрацию буквы Z или других символов российских оккупантов можно получить денежный штраф или арест. Если то же правонарушение совершит юридическое лицо, то размер штрафа составит до 32 тысяч евро.

Другая предусмотренная законопроектом поправка состоит в том, что преступлением становится вступление в ряды вооруженных сил агрессора. За такой поступок можно будет сесть за решетку на 5 лет.

Кстати, Еврокомиссия запустила справочный контакт-центр с украинским языком обслуживания.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Эстония Вторжение России в Украину Война России против Украины
NEWS
36-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
36-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Налоги во время войны. Что изменилось для бизнеса после вторжения России в Украину
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Налоги во время войны. Что изменилось для бизнеса после вторжения России в Украину