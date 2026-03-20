Події на набережній викликали неабиякий резонанс серед місцевих мешканців, які стали свідками події.

А ще ж місяць тому окупаційна адміністрація Алушти презентувала амбітний проєкт "відновлення" ротонди. Окупанти планували не просто відремонтувати споруду, а й вдатися до ідеологічної реставрації.

При цьому вартість робіт оцінили у майже 10 мільйонів російських рублів.

Так, замість сучасного напису "Алушта - курорт", вони збиралися повернути радянське гасло: "Громадяни СРСР мають право на відпочинок".

Роботи розпочалися за планом, проте на певному етапі "реконструкція" перетворилася на ліквідацію.

"Раптовий" екскаватор та позиція "влади"

Свідки події зазначають, що важка техніка з’явилася на об’єкті несподівано. Екскаватор почав трощити колони ротонди, хоча офіційно статус об’єкта передбачав дбайливе відновлення.

Так звана "адміністрація" окупованого міста одразу ж поспішила виправдати дії будівельників. За їхньою версією, споруда нібито пер ебувала в "аварійному стані", що унеможливлювало її збереження.

Наразі загарбники запевняють, що згодом зведуть на цьому місці нову конструкцію за "історичними кресленнями". От тільки досвід подібних "реставрацій" в окупованому Криму (зокрема в Бахчисараї та Севастополі) свідчить про те, що історична а втентичність часто втрачається на користь дешевого новобуду.

Історична довідка

Алуштинська напівротонда була зведена у 1951 році під час післявоєнної відбудови міста. Вона стала не лише архітектурним центром набережної, а й найпопулярнішим місцем для фотографій та зустрічей. Для кількох поколінь кримчан та туристів ця білосніжна споруда на тлі моря була головним символом відпочинку в Алушті.

Нищення ротонди вписується у загальну політику окупантів щодо стирання справжньої ідентичності півострова та заміни оригінальних пам’яток імітаціями, зручними для російської пропаганди.

