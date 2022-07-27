Симулював "амнезію": Федоров розповів, як штучний інтелект викрив окупанта

Російський військовий із Магнітогорська симулював "амнезію" ховаючись у шпиталі Кривого Рогу. Однак штучний інтелект ідентифікував його особистість.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра цифрової трансформації Михайла Федорова в інтерв'ю для " Української правди ".

За словами Федорова, військовий заявляв, що нібито втратив мову та пам'ять, а також стверджував, що брав участь у бойових діях.

Штучний інтелект застосували для ідентифікації особистості росіянина. Як пізніше виявилось, він був жителем Магнітогорська, який воював на боці російської армії. Після ідентифікації окупанта одразу пов'язали.

Також Федоров розповів, що штучний інтелект навчили розпізнавати супутникові знімки щодо свіжих могил. Нещодавно у Севастополі виявили 455 могил на військовому цвинтарі.