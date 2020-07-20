Почався перший в історії візит президента Швейцарії до України

Фото: президент Швейцарії Сімонетта Зоммаруга (uvek admin ch)

Сімонетта Зоммаруга вже прибула до України

Сьогодні, 20 липня, розпочався офіційний візит президента Швейцарії до України. Раніше вище керівництво цієї країни не відвідувало Україну.

Про це йдеться в повідомленні посольства Швейцарії в Україні у Facebook.

Повідомляється, що літак з президентом Швейцарської Конфедерації Сімонеттою Зоммаругою щойно приземлився в Києві. Також у посольстві уточнили, що це перший в історії офіційний візит президента Швейцарії до України, а також перший закордонний візит Зоммаруги після початку пандемії COVID-19.

Фото: літак з президентом Швейцарії приземлився в Києві (twitter.com/SwissUA)

Зазначимо, президент Швейцарії не є головою держави, оскільки ці функції виконують колективно всі члени Федеральної ради. Президент обирається на один рік з числа членів парламенту - вищого органу виконавчої влади. Фактично президент Швейцарії має в основному представницькі функції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві можуть обмежувати рух через візит президента Швейцарії; зокрема, можливе перекриття руху на Бориспільському шосе та в інших районах столиці.

Раніше в Офісі президента повідомили, що Володимир Зеленський почне здійснювати міжнародні візити з осені.