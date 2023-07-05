UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Сімферополі фіксують переміщення колон військової техніки окупантів (відео)

Ілюстративне фото: у Сімферополі фіксують переміщення колон військової техніки окупантів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські війська переміщують колони військової техніки через тимчасово окупований Сімферополь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АТЕШ у Telegram.

За інформацією військового руху українців та кримських татар, у Сімферополі вже помітили кілька колон техніки росіян.

Як додають в АТЕШ, після початку контрнаступу ЗСУ все більше техніки перекидають через тимчасово окупований Крим. Ймовірно, це пов'язано з тим, що українські військові швидко знищують її на фронті, і росіянам доводиться перекидати нову.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, українські військові продовжують активні дії на фронті з початку літа. Вони змогли відкинути окупантів на кількох напрямках та деокупувати вже дев'ять населених пунктів.

Зокрема, успіхи українських військових зараз фіксують під Бахмутом - там бійці ЗСУ просуваються на південь від міста.

Тиждень тому президент Володимир Зеленський розповів, що наша країна хоче показати результати на полі бою до початку саміту НАТО у Вільнюсі, який відбудеться 11-12 липня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
СімферопольКрымВійськова технікаВійна Росії проти України