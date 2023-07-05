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В Симферополе фиксируют перемещение колон военной техники оккупантов (видео)

Иллюстративное фото: в Симферополе фиксируют перемещение колон военной техники оккупантов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские войска перемещают колонны военной техники через временно оккупированный Симферополь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АТЕШ в Telegram.

По информации военного движения украинцев и крымских татар, в Симферополе уже заметили несколько колон техники россиян.

Как добавляют в АТЕШ, после начала контрнаступления ВСУ все больше техники перебрасывают через временно оккупированный Крым. Вероятно, это связано с тем, что украинские военные быстро уничтожают ее на фронте, и россиянам приходится перебрасывать новую.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, украинские военные продолжают активные действия на фронте с начала лета. Они смогли отбросить оккупантов на нескольких направлениях и деоккупировать уже девять населенных пунктов.

В частности, успехи украинских военных сейчас фиксируют под Бахмутом - там бойцы ВСУ продвигаются южнее города.

Неделю назад президент Владимир Зеленский рассказал, что наша страна хочет показать результаты на поле боя до начала саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля.

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