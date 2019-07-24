В Симферополе разграбили имущество собора ПЦУ,- архиепископ Климент

Имущество Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги украинской Православной церкви Украины (ПЦУ) в Симферополе после решения суда о передаче в пользование российского Минимущества Крыма ограбили и разломали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крим.Реалии".

По словам архиепископа Климента, российское Министерство имущественных и земельных отношений Крыма начало внутренний ремонт помещений собора.

"Ситуация очень критическая. Все происходило, когда я не был в Крыму. Согласно решению суда, в 2017 году, было изъято 110 квадратных метров площади первого этажа. Она была опечатана и находилась под замком. Но вместе с тем было описано и хранилось церковное имущество: кресла, иконы, мебель, ковры, посуда, столы, столовые приборы. Сейчас это все разграблено и разломано. Часть вещей я увидел на улице на свалке. Где делись остальные вещи - я не знаю", - сообщил священнослужитель.

Более того, архиепископ Климент связывает ограбление собора со своей поездкой в США.

"Они начали погром именно тогда, когда я был на конференции по религиозной свободе. Это Россия показывает всему миру, что для нее (означает) мировое сообщество и религиозная свобода", - считает священнослужитель.

Фото: собор в Симферополе после грабежа (ru.krymr.com)

Напомним, Киевская патриархия УПЦ КП просит Окружной административный суд Киева запретить киевсовете и КГГА передавать дома Михайловского златоверхого монастыря и Церкви Успения Богородицы Пирогощи.

Отметим, 20 июня собор УПЦ Киевского патриархата, который проходил во Владимирском соборе, отменил решение архиерейского собора от 15 декабря 2018 года о самороспуске. Сейчас Филарет пытается восстановить деятельность УПЦ КП.