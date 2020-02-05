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В Симферополе остались запасы питьевой воды на 100 дней

Новости » Общество     05.02.2020 - 14:14
В Симферополе остались запасы питьевой воды на 100 дней
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

С 10 февраля в городе вводят ограничение на подачу воды населению

В оккупированном Симферополе остались запасы питьевой воды максимум на 104 дня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По словам главы Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игоря Вайля, в Симферополе на данный момент наблюдается напряженная ситуация в связи с недостаточным количеством питьевой воды.

"Воды остается на 100 дней, а с учетом того, что сегодня 722 тысяч кубометров пришло, а расход 140 тысяч (в день - ред.), уже 104 дня", - сообщил Вайль.

Как сообщила глава администрации Симферополя Елена Проценко, с 10 февраля в городе введут ограничения подачи воды населению.

"Сейчас необходимо максимально рационально использовать имеющиеся водные ресурсы, поэтому, на сегодняшний день, принято решение об отключении горячего водоснабжения, кроме субботы и воскресенья, и переход на график подачи холодной воды утром и вечером, начиная со следующего понедельника, 10 февраля", - сообщила Проценко.

Ранее постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич заявил, что восстановления водоснабжения в аннексированный Крым возможно лишь после полной деокупации полуострова.

Также сообщалось, что Украина планирует максимально содействовать для получения украинских свидетельств о рождении и смерти для жителей аннексированного Крыма по упрощенной системе.

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