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У Сімферополі залишилися запаси питної води на 100 днів

Новини » Суспільство     05.02.2020 - 14:14
У Сімферополі залишилися запаси питної води на 100 днів
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

З 10 лютого в місті вводять обмеження на подачу води населенню

В окупованому Сімферополі залишилися запаси питної води максимум на 104 дня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За словами голови Держкомітету з водного господарства і меліорації Криму Ігоря Вайля, в Сімферополі на даний момент спостерігається напружена ситуація у зв'язку з недостатньою кількістю питної води.

"Води залишається на 100 днів, а з урахуванням того, що сьогодні 722 тисяч кубометрів прийшло, а витрата 140 тисяч (в день - ред.), вже 104 дні", - повідомив Вайль.

Як повідомила глава адміністрації Сімферополя Олена Проценко, з 10 лютого в місті введуть обмеження подачі води населенню.

"Зараз необхідно максимально раціонально використовувати наявні водні ресурси, тому, на сьогоднішній день, прийнято рішення про відключення гарячого водопостачання, крім суботи та неділі, і перехід на графік подачі холодної води вранці і ввечері, починаючи з наступного понеділка, 10 лютого", - повідомила Проценко.

Раніше постійний представник президента України в АР Крим Антон Кориневич заявив, що відновлення водопостачання в аннексированный Крим можливо лише після повної деокупации півострова.

Також повідомлялося, що Україна планує максимально сприяти для отримання українських свідоцтв про народження і смерті для жителів анексованого Криму за спрощеною системою.

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