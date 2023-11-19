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Сімейного лікаря можна знайти онлайн: як це зробити

Україна, Неділя 19 листопада 2023 22:33
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Сімейного лікаря можна знайти онлайн: як це зробити Фото: українцям пояснили, як знайти сімейного лікаря онлайн (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Українці навіть в умовах війни можуть укласти декларацію з сімейним лікарем. Знайти необхідних фахівців можна онлайн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну службу здоров'я України у Telegram.

Щоб знайти сімейного лікаря, можна скористатися дашбордом "Електронна карта місць надання первинної медичної допомоги" на сайті НСЗУ. Там знаходиться перелік медичних закладів, які укладають декларації з пацієнтами, а також список лікарів і кількість укладених декларацій.

Як користуватися дашбордом:

  • щоб знайти медзаклад, у полі фільтрів оберіть область, населений пункт і форму власності закладу. В результаті побачите адреси й телефони закладів;
  • у полі фільтрів оберіть спеціалізацію лікаря (сімейний, педіатр, терапевт) або впишіть прізвище та ім’я фахівця, якого шукаєте. Відобразяться лікарі, кількість укладених декларацій та їх ліміт;
  • якщо лікар не набрав ліміт, то не має права відмовити в укладенні декларації. Якщо ліміт досягнутий, то він самостійно вирішує, чи брати більше пацієнтів.

При зміні сімейного лікаря не потрібно розривати декларацію з попереднім. Вона анулюється автоматично.

Нагадаємо, МОЗ спростило процес отримання електронного рецепта на ліки. Тепер перший е-рецепт можна отримати без візиту до лікаря.

У жовтні Міністерство охорони здоров'я подовжило строк дії електронних рецептів на рецептурні ліки, які пацієнт купує власним коштом, з 30 до 90 календарних днів.

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