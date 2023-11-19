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Семейного врача можно найти онлайн: как это сделать

Украина, Воскресенье 19 ноября 2023 22:33
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Семейного врача можно найти онлайн: как это сделать Фото: украинцам объяснили, как найти семейного врача онлайн (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украинцы даже в условиях войны могут заключить декларацию с семейным врачом. Найти необходимых специалистов можно онлайн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную службу здоровья Украины в Telegram.

Чтобы найти семейного врача, можно воспользоваться дашбордом "Электронная карта мест первичной медицинской помощи" на сайте НСЗУ. Там находится перечень медицинских учреждений, заключающих декларации с пациентами, а также список врачей и количество заключенных деклараций.

Как пользоваться дашбордом:

  • чтобы найти медучреждение, в поле фильтров выберите область, населенный пункт и форму собственности заведения. В результате увидите адреса и телефоны заведений;
  • в поле фильтров выберите специализацию врача (семейный, педиатр, терапевт) или впишите фамилию и имя ищет специалиста. Отразятся врачи, количество заключенных деклараций и их лимит;
  • если врач не набрал лимит, то не имеет права отказать в заключении декларации. Если лимит достигнут, он самостоятельно решает, брать ли больше пациентов.

При смене семейного врача не нужно разрывать декларацию с предыдущим. Она аннулируется автоматически.

Напомним, Минздрав упростил процесс получения электронного рецепта на лекарства. Теперь первый е-рецепт можно получить без визита к врачу.

В октябре Министерство здравоохранения продлило срок действия электронных рецептов на рецептурные лекарства, которые пациент покупает за свой счет, с 30 до 90 календарных дней.

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НСЗУ Министерство здравоохранения Украины семейный врач
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