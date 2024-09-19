Сім'ї загиблих військових в Україні можуть отримати фіндопомогу: про які суми йдеться

Компенсація рідним загиблих цивільних

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в межах програми соціального захисту в Україні передбачена також фінансова допомога сім'ям загиблих внаслідок російської агресії цивільних громадян.

Така компенсація розподіляється рівними частками на всіх отримувачів і є одноразовою.

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