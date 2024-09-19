Сім'ї загиблих військових в Україні можуть отримати фіндопомогу: про які суми йдеться

Згідно з чинним законодавством, родина загиблого під час повномасштабної війни в Україні військовослужбовця має право отримати від держави одноразову грошову допомогу.
Про це у коментарі РБК-Україна розповіла помічник адвоката в АБ "Романа Сацика" Валерія Гуркіна.
Експерт розповіла, що питання одноразової грошової допомоги родині загиблого військового регламентують:
Згідно з ними, за словами Гуркіної, розмір одноразової грошової допомоги становить:
Згідно з постановою КМУ, одноразова грошова допомога виплачується шляхом перерахування коштів уповноваженим органом на рахунок в установі банку державного сектору, зазначеного одержувачем у заяві.
Помічник адвоката пояснила, що право на одноразову грошову допомогу мають при цьому:
"Одноразова грошова допомога розподіляється рівними частинами між всіма членами сім'ї військовослужбовця", - зауважила Гуркіна.
Насамкінець вона уточнила: якщо один з отримувачів допомоги відмовився від своєї частки, ця сума розподіляється порівну між рештою членів сім'ї.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в межах програми соціального захисту в Україні передбачена також фінансова допомога сім'ям загиблих внаслідок російської агресії цивільних громадян.
Така компенсація розподіляється рівними частками на всіх отримувачів і є одноразовою.
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