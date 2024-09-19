Семьи погибших военных в Украине могут получить финпомощь: о каких суммах идет речь

Компенсация родным погибших гражданских

Напомним, ранее мы рассказывали, что в рамках программы социальной защиты в Украине предусмотрена также финансовая помощь семьям погибших в результате российской агрессии гражданских.

Такая компенсация распределяется равными долями на всех получателей и является одноразовой.

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