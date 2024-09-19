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Семьи погибших военных в Украине могут получить финпомощь: о каких суммах идет речь

Семья погибшего военного может получить единовременную денежную помощь (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко, Катерина Гончарова

Согласно действующему законодательству, семья погибшего во время полномасштабной войны в Украине военнослужащего имеет право получить от государства единовременную денежную помощь.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала помощник адвоката в АБ "Романа Сацика" Валерия Гуркина.

О каких суммах идет речь

Эксперт рассказала, что вопросы единовременной денежной помощи семье погибшего военного регламентируют:

  • приказ Министерства обороны №45 "Об утверждении порядка и условий назначения и выплат единовременного пособия в случае гибели (смерти) военнослужащего Вооруженных сил Украины в период действия военного положения" от 25.01.2023 года
  • постановление Кабинета министров Украины №168 "Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения" от 28.02.2022 года

Согласно им, по словам Гуркиной, размер единовременного денежного пособия составляет:

  • в случае гибели во время действия военного положения (с 24.02.2022 года) - 15 млн грн
  • в случае смерти в течение года от ранения (травмы, контузии, увечья), полученного во время действия военного положения, связанного с защитой Родины - 15 млн грн

Согласно постановлению КМУ, единовременная денежная помощь выплачивается путем перечисления средств уполномоченным органом на счет в учреждении банка государственного сектора, указанного получателем в заявлении.

Кто имеет право получить деньги

Помощник адвоката объяснила, что право на единовременную денежную помощь имеют при этом:

  • родители
  • один из супругов, который не женился во второй раз
  • дети, не достигшие совершеннолетия (до 18 лет)
  • иждивенцы (лица, которым назначена пенсия в случае потери кормильца за погибшего военнослужащего: дети в возрасте 18-23 лет, обучающиеся на дневном отделении учебного заведения, лица с инвалидностью)

"Единовременное пособие распределяется равными частями между всеми членами семьи военнослужащего", - отметила Гуркина.

В заключение она уточнила: если один из получателей помощи отказался от своей доли, эта сумма распределяется поровну между остальными членами семьи.

Компенсация родным погибших гражданских

Напомним, ранее мы рассказывали, что в рамках программы социальной защиты в Украине предусмотрена также финансовая помощь семьям погибших в результате российской агрессии гражданских.

Такая компенсация распределяется равными долями на всех получателей и является одноразовой.

Читайте также, как в Украине выросли выплаты на детей.

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