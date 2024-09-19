Семьи погибших военных в Украине могут получить финпомощь: о каких суммах идет речь

Согласно действующему законодательству, семья погибшего во время полномасштабной войны в Украине военнослужащего имеет право получить от государства единовременную денежную помощь.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала помощник адвоката в АБ "Романа Сацика" Валерия Гуркина.
Эксперт рассказала, что вопросы единовременной денежной помощи семье погибшего военного регламентируют:
Согласно им, по словам Гуркиной, размер единовременного денежного пособия составляет:
Согласно постановлению КМУ, единовременная денежная помощь выплачивается путем перечисления средств уполномоченным органом на счет в учреждении банка государственного сектора, указанного получателем в заявлении.
Помощник адвоката объяснила, что право на единовременную денежную помощь имеют при этом:
"Единовременное пособие распределяется равными частями между всеми членами семьи военнослужащего", - отметила Гуркина.
В заключение она уточнила: если один из получателей помощи отказался от своей доли, эта сумма распределяется поровну между остальными членами семьи.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в рамках программы социальной защиты в Украине предусмотрена также финансовая помощь семьям погибших в результате российской агрессии гражданских.
Такая компенсация распределяется равными долями на всех получателей и является одноразовой.
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