Сім'ї загиблих у полоні військових отримають 15 млн гривень: Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав закон, що запроваджує одноразову виплату у 15 мільйонів гривень родинам військовослужбовців, які загинули під час перебування у полоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням а сайт Верховної Ради.
Законопроєкт "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (№ 13168) уточнює умови виплати одноразової грошової допомоги під час воєнного стану.
Вони передбачені у випадках:
У Міноборони раніше пояснювали, що згідно з новими нормами, родини загиблих у полоні під час дії воєнного стану, мають право на одноразову грошову допомогу в розмірі 15 млн грн.
З новими змінами, закон чітко визначає право на отримання такої допомоги. Зокрема, допомога не надається у разі добровільної здачі в полон.
Окрім того, закон продовжив із трьох місяців до одного року термін, впродовж якого можуть бути здійснені виплати у разі поранення, травми, контузії чи захворювання військовослужбовця, що викликали часткову втрату працездатності без встановлення інвалідності. Ця норма стосується як чинних військовослужбовців, так і звільнених зі служби осіб.
Також оновлено процедуру визначення розміру виплат у випадку зміни групи інвалідності.
Нагадаємо, президент Зеленський у понеділок, 28 липня, також підписав закон про реорганізацію роботи Служби безпеки України. Документ збільшує чисельність спецслужби та розширює повноваження її працівників у відбитті російської агресії.
Крім того, глава держави підписав закон про запуск масштабної реформи Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).
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