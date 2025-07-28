ua en ru
Пн, 28 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

СБУ працюватиме по-новому: що у законі, який підписав Зеленський

Понеділок 28 липня 2025 19:59
UA EN RU
СБУ працюватиме по-новому: що у законі, який підписав Зеленський Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 28 липня, підписав закон щодо діяльності Служби безпеки України.

Як повідомляє РБК-Україна, про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Як зазначено у картці законопроекту №13353 на сайті Верховної Ради, документ, який народні депутати ухвалили 16 липня 311 голосами, був підписаний президентом і повернутий до парламенту 28 липня. У Верховну Раду він надійшов 9 червня 2025 року.

Які зміни передбачено законом

Згідно із законом "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення окремих питань діяльності Служби безпеки України та підвищення її ефективності у зв’язку з участю у відсічі та стримуванні збройної агресії проти України", який підписав Президент, передбачено збільшення загальної чисельності СБУ.

У мирний час граничну чисельність служби планується підвищити з 27 до 37 тисяч осіб, зокрема Центру спеціальних операцій "А" - до 10 тисяч. В особливий період (крім воєнного стану) чисельність збільшиться з 31 до 41 тисячі осіб, при цьому чисельність Центру "А" також становитиме 10 тисяч.

Крім того, до статті 25 закону про СБУ внесено нову норму, яка надає військовослужбовцям спецслужби право застосовувати зброю та бойову техніку під час виконання завдань із національної безпеки, оборони та відсічі збройної агресії. Це дозволено в порядку та випадках, встановлених для Збройних сил України.

Окрім цього, в законі передбачено вдосконалення організаційної структури роботи СБУ та посилення соціального захисту її працівників.

Довіра до СБУ

Варто нагадати, що за даними опитувань, більшість громадян України довіряють СБУ, чого не спостерігалося до початку війни.

Голова СБУ Василь Малюк посідає четверте місце в рейтингу довіри українців. Йому довіряють 53,1% опитаних. Однак його випереджає керівник ГУР Кирило Буданов - 53,9%.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Служба безпеки України
Новини
"Стіл миру накриють у Туреччині": Ердоган очікує завершення війни РФ проти України
"Стіл миру накриють у Туреччині": Ердоган очікує завершення війни РФ проти України
Аналітика
"В аспірантуру до війни йти не хотіли": інтерв’ю з МОН про українську науку
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "В аспірантуру до війни йти не хотіли": інтерв’ю з МОН про українську науку