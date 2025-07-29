RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Семьи погибших в плену военных получат 15 млн гривен: Зеленский подписал закон

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Валерий Савицкий

Президент Владимир Зеленский подписал закон, вводящий единовременную выплату в 15 миллионов гривен семьям военнослужащих, погибших во время пребывания в плену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Законопроект "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" (№ 13168) уточняет условия выплаты единовременной денежной помощи во время военного положения.

Они предусмотрены в случаях:

  • гибели (смерти) военных в плену;
  • установления инвалидности;
  • частичной потери трудоспособности без признания инвалидности.

В Минобороны ранее объясняли, что согласно новым нормам, семьи погибших в плену во время действия военного положения, имеют право на единовременную денежную помощь в размере 15 млн грн.

С новыми изменениями, закон четко определяет право на получение такой помощи. В частности, помощь не предоставляется в случае добровольной сдачи в плен.

Кроме того, закон продлил с трех месяцев до одного года срок, на протяжении которого могут быть осуществлены выплаты в случае ранения, травмы, контузии или заболевания военнослужащего, вызвавших частичную потерю трудоспособности без установления инвалидности. Эта норма касается как действующих военнослужащих, так и уволенных со службы людей.

Также обновлена процедура определения размера выплат в случае изменения группы инвалидности.

Напомним, президент Зеленский в понедельник, 28 июля, также подписал закон о реорганизации работы Службы безопасности Украины. Документ увеличивает численность спецслужбы и расширяет полномочия ее сотрудников в отражении российской агрессии.

Кроме того, глава государства подписал закон о запуске масштабной реформы Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский