Семьи погибших в плену военных получат 15 млн гривен: Зеленский подписал закон

Законопроект "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" (№ 13168) уточняет условия выплаты единовременной денежной помощи во время военного положения.

Они предусмотрены в случаях:

гибели (смерти) военных в плену;

установления инвалидности;

частичной потери трудоспособности без признания инвалидности.

В Минобороны ранее объясняли, что согласно новым нормам, семьи погибших в плену во время действия военного положения, имеют право на единовременную денежную помощь в размере 15 млн грн.

С новыми изменениями, закон четко определяет право на получение такой помощи. В частности, помощь не предоставляется в случае добровольной сдачи в плен.

Кроме того, закон продлил с трех месяцев до одного года срок, на протяжении которого могут быть осуществлены выплаты в случае ранения, травмы, контузии или заболевания военнослужащего, вызвавших частичную потерю трудоспособности без установления инвалидности. Эта норма касается как действующих военнослужащих, так и уволенных со службы людей.

Также обновлена процедура определения размера выплат в случае изменения группы инвалидности.