Сім'ї загиблих у полоні військових отримають 15 млн гривень: Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав закон, що запроваджує одноразову виплату у 15 мільйонів гривень родинам військовослужбовців, які загинули під час перебування у полоні.

Законопроєкт "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (№ 13168) уточнює умови виплати одноразової грошової допомоги під час воєнного стану.

Вони передбачені у випадках:

загибелі (смерті) військових у полоні;

встановлення інвалідності;

часткової втрати працездатності без визнання інвалідності.

У Міноборони раніше пояснювали, що згідно з новими нормами, родини загиблих у полоні під час дії воєнного стану, мають право на одноразову грошову допомогу в розмірі 15 млн грн.

З новими змінами, закон чітко визначає право на отримання такої допомоги. Зокрема, допомога не надається у разі добровільної здачі в полон.

Окрім того, закон продовжив із трьох місяців до одного року термін, впродовж якого можуть бути здійснені виплати у разі поранення, травми, контузії чи захворювання військовослужбовця, що викликали часткову втрату працездатності без встановлення інвалідності. Ця норма стосується як чинних військовослужбовців, так і звільнених зі служби осіб.

Також оновлено процедуру визначення розміру виплат у випадку зміни групи інвалідності.