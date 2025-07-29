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Сім'ї загиблих у полоні військових отримають 15 млн гривень: Зеленський підписав закон

Вівторок 29 липня 2025 00:25
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Сім'ї загиблих у полоні військових отримають 15 млн гривень: Зеленський підписав закон Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерій Савицький

Президент Володимир Зеленський підписав закон, що запроваджує одноразову виплату у 15 мільйонів гривень родинам військовослужбовців, які загинули під час перебування у полоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням а сайт Верховної Ради.

Законопроєкт "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (№ 13168) уточнює умови виплати одноразової грошової допомоги під час воєнного стану.

Вони передбачені у випадках:

  • загибелі (смерті) військових у полоні;
  • встановлення інвалідності;
  • часткової втрати працездатності без визнання інвалідності.

У Міноборони раніше пояснювали, що згідно з новими нормами, родини загиблих у полоні під час дії воєнного стану, мають право на одноразову грошову допомогу в розмірі 15 млн грн.

З новими змінами, закон чітко визначає право на отримання такої допомоги. Зокрема, допомога не надається у разі добровільної здачі в полон.

Окрім того, закон продовжив із трьох місяців до одного року термін, впродовж якого можуть бути здійснені виплати у разі поранення, травми, контузії чи захворювання військовослужбовця, що викликали часткову втрату працездатності без встановлення інвалідності. Ця норма стосується як чинних військовослужбовців, так і звільнених зі служби осіб.

Також оновлено процедуру визначення розміру виплат у випадку зміни групи інвалідності.

Нагадаємо, президент Зеленський у понеділок, 28 липня, також підписав закон про реорганізацію роботи Служби безпеки України. Документ збільшує чисельність спецслужби та розширює повноваження її працівників у відбитті російської агресії.

Крім того, глава держави підписав закон про запуск масштабної реформи Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

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Володимир Зеленський
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