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Семьи погибших в плену военных получат 15 млн гривен: Зеленский подписал закон

Вторник 29 июля 2025 00:25
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Семьи погибших в плену военных получат 15 млн гривен: Зеленский подписал закон Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Валерий Савицкий

Президент Владимир Зеленский подписал закон, вводящий единовременную выплату в 15 миллионов гривен семьям военнослужащих, погибших во время пребывания в плену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Законопроект "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" (№ 13168) уточняет условия выплаты единовременной денежной помощи во время военного положения.

Они предусмотрены в случаях:

  • гибели (смерти) военных в плену;
  • установления инвалидности;
  • частичной потери трудоспособности без признания инвалидности.

В Минобороны ранее объясняли, что согласно новым нормам, семьи погибших в плену во время действия военного положения, имеют право на единовременную денежную помощь в размере 15 млн грн.

С новыми изменениями, закон четко определяет право на получение такой помощи. В частности, помощь не предоставляется в случае добровольной сдачи в плен.

Кроме того, закон продлил с трех месяцев до одного года срок, на протяжении которого могут быть осуществлены выплаты в случае ранения, травмы, контузии или заболевания военнослужащего, вызвавших частичную потерю трудоспособности без установления инвалидности. Эта норма касается как действующих военнослужащих, так и уволенных со службы людей.

Также обновлена процедура определения размера выплат в случае изменения группы инвалидности.

Напомним, президент Зеленский в понедельник, 28 июля, также подписал закон о реорганизации работы Службы безопасности Украины. Документ увеличивает численность спецслужбы и расширяет полномочия ее сотрудников в отражении российской агрессии.

Кроме того, глава государства подписал закон о запуске масштабной реформы Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

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