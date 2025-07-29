Семьи погибших в плену военных получат 15 млн гривен: Зеленский подписал закон
Президент Владимир Зеленский подписал закон, вводящий единовременную выплату в 15 миллионов гривен семьям военнослужащих, погибших во время пребывания в плену.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады.
Законопроект "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" (№ 13168) уточняет условия выплаты единовременной денежной помощи во время военного положения.
Они предусмотрены в случаях:
- гибели (смерти) военных в плену;
- установления инвалидности;
- частичной потери трудоспособности без признания инвалидности.
В Минобороны ранее объясняли, что согласно новым нормам, семьи погибших в плену во время действия военного положения, имеют право на единовременную денежную помощь в размере 15 млн грн.
С новыми изменениями, закон четко определяет право на получение такой помощи. В частности, помощь не предоставляется в случае добровольной сдачи в плен.
Кроме того, закон продлил с трех месяцев до одного года срок, на протяжении которого могут быть осуществлены выплаты в случае ранения, травмы, контузии или заболевания военнослужащего, вызвавших частичную потерю трудоспособности без установления инвалидности. Эта норма касается как действующих военнослужащих, так и уволенных со службы людей.
Также обновлена процедура определения размера выплат в случае изменения группы инвалидности.
Напомним, президент Зеленский в понедельник, 28 июля, также подписал закон о реорганизации работы Службы безопасности Украины. Документ увеличивает численность спецслужбы и расширяет полномочия ее сотрудников в отражении российской агрессии.
Кроме того, глава государства подписал закон о запуске масштабной реформы Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).
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