Сім'ї з дітьми зможуть отримати допомогу у "Дії": як взяти участь у бета-тесті

Родини з дітьми зможуть подати заявку на отримання допомоги від держави на порталі "Дія". Тестування функції вже розпочалось.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова .

"Отримати допомогу від держави сім'ям з дітьми стане легше. Просто подаєте заяву у кілька кліків на порталі "Дія". Черги, ксерокопії та нескінченні поїздки до держустанов - у минулому", - написав він.

Федоров зазначив, що послуга доступна для людей, які всиновили дитину або доглядають за хворою дитиною.

Окрім того, допомогу зможуть отримати люди з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю, а також одинокі матері або батьків, які не перебувають у шлюбі.

Наразі Мінцифри збирає тестувальників та запрошує українців долучатися до бета-тесту за посиланням.

Нагадаємо, у "Дії" скоро можна буде подавати заяву на шлюб та заміну водійських прав.

Окрім того, стало відомо, чи отримуватимуть українці повістки у "Дії".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.