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Сім'ї з дітьми зможуть отримати допомогу у "Дії": як взяти участь у бета-тесті

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Вівторок 24 січня 2023 09:45
Сім'ї з дітьми зможуть отримати допомогу у "Дії": як взяти участь у бета-тесті Фото: сім'ї з дітьми зможуть отримати допомогу у "Дії" (diia.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Родини з дітьми зможуть подати заявку на отримання допомоги від держави на порталі "Дія". Тестування функції вже розпочалось.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Отримати допомогу від держави сім'ям з дітьми стане легше. Просто подаєте заяву у кілька кліків на порталі "Дія". Черги, ксерокопії та нескінченні поїздки до держустанов - у минулому", - написав він.

Федоров зазначив, що послуга доступна для людей, які всиновили дитину або доглядають за хворою дитиною.

Окрім того, допомогу зможуть отримати люди з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю, а також одинокі матері або батьків, які не перебувають у шлюбі.

Наразі Мінцифри збирає тестувальників та запрошує українців долучатися до бета-тесту за посиланням.

Нагадаємо, у "Дії" скоро можна буде подавати заяву на шлюб та заміну водійських прав.

Окрім того, стало відомо, чи отримуватимуть українці повістки у "Дії".

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Дія Сіті Міністерство цифрової трансформації Михайло Федоров
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