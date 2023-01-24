Семьи с детьми смогут получить помощь в "Дії": как принять участие в бета-тесте

Семьи с детьми смогут подать заявку на получение помощи от государства на портале "Дія". Тестирование функции уже началось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова .

"Получить помощь от государства семьям с детьми станет легче. Просто подаете заявление в несколько кликов на портале "Дія". Очереди, ксерокопии и бесконечные поездки в госучреждения - в прошлом", - написал он.

Федоров отметил, что услуга доступна для людей, которые усыновили ребенка или ухаживают за больным ребенком.

Кроме того, помощь смогут получить люди с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью, а также одинокие матери или родители, которые не состоят в браке.

Минцифры собирает тестировщиков и приглашает украинцев присоединяться к бета-тесту по ссылке.

Напомним, в "Дії" скоро можно будет подавать заявление на брак и замену водительских прав.

Кроме того, стало известно, будут ли украинцы получать повестки в "Дії".

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