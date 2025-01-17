Сім українських військових вишів на шляху до євроатлантичних стандартів: що відомо

Міноборони подало заявки семи вищих військових навчальних закладів на вступ до Європейського коледжу безпеки та оборони (ESDC). Це сприятиме підвищенню фахової підготовки українських військових відповідно до європейських практик.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
До ESDC планують приєднатися:
Заступник міністра оборони України, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник наголосив, що інтеграція в мережу ESDC сприятиме підвищенню фахової підготовки військових фахівців відповідно до найкращих європейських практик. Це також дасть змогу Україні посилити співпрацю з країнами-партнерами у сфері безпеки та оборони.
Розгляд заявок відбудеться на засіданні Виконавчої вченої ради ESDC, запланованому на 18-19 лютого 2025 року в Брюсселі.
Європейський коледж безпеки та оборони (ESDC), заснований 2005 року, надає освіту стратегічного рівня у сфері Спільної політики безпеки та оборони ЄС. Коледж об'єднує цивільні та військові установи, академії та університети, сприяючи розвитку європейської культури безпеки.
Нагадаємо, що Міноборони України оприлюднило умови військової служби за контрактом. Служба передбачає професійний розвиток, соціальні гарантії та фінансову підтримку, зокрема виплати до 30 тисяч гривень.