Сім українських військових вишів на шляху до євроатлантичних стандартів: що відомо

До ESDC планують приєднатися:

Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного;

Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова;

Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут;

Військовий інститут танкових військ НТУ "Харківський політехнічний інститут";

Військово-юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Інститут військово-морських сил Національного університету "Одеська морська академія".

Нові можливості для української військової освіти

Заступник міністра оборони України, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник наголосив, що інтеграція в мережу ESDC сприятиме підвищенню фахової підготовки військових фахівців відповідно до найкращих європейських практик. Це також дасть змогу Україні посилити співпрацю з країнами-партнерами у сфері безпеки та оборони.

Розгляд заявок відбудеться на засіданні Виконавчої вченої ради ESDC, запланованому на 18-19 лютого 2025 року в Брюсселі.

Європейський коледж безпеки та оборони (ESDC), заснований 2005 року, надає освіту стратегічного рівня у сфері Спільної політики безпеки та оборони ЄС. Коледж об'єднує цивільні та військові установи, академії та університети, сприяючи розвитку європейської культури безпеки.