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Семь украинских военных вузов на пути к евроатлантическим стандартам: что известно

Фото: сотрудничество с ЕС в сфере безопасности и обороны (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Минобороны подало заявки семи высших военных учебных заведений на вступление в Европейский колледж безопасности и обороны (ESDC). Это будет способствовать повышению профессиональной подготовки украинских военных в соответствии с европейскими практиками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

К ESDC планируют присоединиться:

  • Национальная академия сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного;
  • Житомирский военный институт имени С.П. Королева;
  • Военный институт Киевского национального университета имени Тараса Шевченко; 
  • Военный институт телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут;
  • Военный институт танковых войск НТУ "Харьковский политехнический институт";
  • Военно-юридический институт Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого;
  • Институт военно-морских сил Национального университета "Одесская морская академия".

Новые возможности для украинского военного образования

Заместитель министра обороны Украины, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник подчеркнул, что интеграция в сеть ESDC будет способствовать повышению профессиональной подготовки военных специалистов в соответствии с лучшими европейскими практиками. Это также позволит Украине усилить сотрудничество со странами-партнерами в сфере безопасности и обороны.

Рассмотрение заявок состоится на заседании Исполнительного ученого совета ESDC, запланированном на 18-19 февраля 2025 года в Брюсселе.

Европейский колледж безопасности и обороны (ESDC), основанный в 2005 году, предоставляет образование стратегического уровня в сфере Общей политики безопасности и обороны ЕС. Колледж объединяет гражданские и военные учреждения, академии и университеты, способствуя развитию европейской культуры безопасности.

Напомним, что Минобороны Украины обнародовало условия военной службы по контракту. Служба предусматривает профессиональное развитие, социальные гарантии и финансовую поддержку, в частности выплаты до 30 тысяч гривен.

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