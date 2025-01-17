Семь украинских военных вузов на пути к евроатлантическим стандартам: что известно

Минобороны подало заявки семи высших военных учебных заведений на вступление в Европейский колледж безопасности и обороны (ESDC). Это будет способствовать повышению профессиональной подготовки украинских военных в соответствии с европейскими практиками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
К ESDC планируют присоединиться:
Заместитель министра обороны Украины, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник подчеркнул, что интеграция в сеть ESDC будет способствовать повышению профессиональной подготовки военных специалистов в соответствии с лучшими европейскими практиками. Это также позволит Украине усилить сотрудничество со странами-партнерами в сфере безопасности и обороны.
Рассмотрение заявок состоится на заседании Исполнительного ученого совета ESDC, запланированном на 18-19 февраля 2025 года в Брюсселе.
Европейский колледж безопасности и обороны (ESDC), основанный в 2005 году, предоставляет образование стратегического уровня в сфере Общей политики безопасности и обороны ЕС. Колледж объединяет гражданские и военные учреждения, академии и университеты, способствуя развитию европейской культуры безопасности.
Напомним, что Минобороны Украины обнародовало условия военной службы по контракту. Служба предусматривает профессиональное развитие, социальные гарантии и финансовую поддержку, в частности выплаты до 30 тысяч гривен.