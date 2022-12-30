Сім "Шахедів" вночі йшли на Київ, всі були збиті: деталі атаки на столицю

"За інформацією наших сил ППО, 7 дронів-камікадзе йшли на Київ. 2 із них збили на підльоті до столиці, 5 - над Києвом. Внаслідок падіння уламків - у Голосіївському районі пошкоджені вікна в житловому будинку та в одній нежитловій будівлі. Постраждалих немає", - написав Кличко.

Нагадаємо, що в ніч з 29 на 30 грудня ворог атакував Україну безпілотниками-камікадзе іранського виробництва Shahed-131/136.

Так, загалом випущено 16 "Шахедів", які атакували Україну з південно-східного та північного напрямків.

Сили ППО збили ворожі дрони над столицею, а також в Дніпропетровській та Запорізькій областях.

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