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На сім років вперед: США в рази нарощують випуск ракет ППО до Patriot і THAAD

14:23 01.09.2026 Вт
2 хв
Яких ракет США планують випускати найбільше?
aimg Костянтин Широкун
Фото: США в рази нарощують випуск ракет ППО до Patriot і THAAD (flickr.com/mdabmds)

Пентагон оголосив про підписання двох ключових рамкових угод з General Dynamics та Lockheed Martin зі збільшення випуску ракет до Patriot і THAAD.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Пентагону.

Зазначається, що ці угоди започаткують семирічні багаторічні контракти на закупівлі, спрямовані на збільшення обсягів виробництва та прискорення графіків поставок критично важливих ракетних компонентів для ракет-перехоплювачів THAAD та PAC-3 MSE.

"Сьогоднішня заява є прикладом еволюції того, як ми співпрацюємо з промисловістю, щоб розширити Арсенал свободи та випередити нові загрози", – сказав заступник міністра війни з питань закупівель та підтримки Майкл П. Даффі.

За його словами, General Dynamics та Lockheed Martin відгукнулися на заклик. Саме тому урядовці й виробники ракет ППО скорочують бюрократію, терміни виробництва та швидко масштабують внутрішні виробничі потужності для забезпечення передових можливостей протиповітряної та протиракетної оборони.

Ключові цілі виробництва згідно з новими рамками включають:

  • Збільшення у три рази виробничих потужностей перехоплювачів PAC-3 MSE.
  • Збільшення у чотири рази виробничих потужностей перехоплювачів THAAD.
  • Нарощування виробництва основних компонентів, включаючи корпуси двигунів, корпуси та секції головок самонаведення, а також системи розгортання двигунів та направляючих.

Нагадаємо, російські окупанти почали бити по Києву оновленою балістикою під умовною назвою "Іскандер-1000". За рахунок збільшеного двигуна і збільшеної пускової установки ракета здатна уражати цілі на більшій відстані.

Зазначимо, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявляв про дефіцит ракет ППО не лише до систем Patriot, а й до наземних та авіаційних платформ.

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Сполучені Штати АмерикиПентагонППО