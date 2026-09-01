На семь лет вперед: США в разы наращивают выпуск ракет ПВО в Patriot и THAAD

Пентагон объявил о подписании двух ключевых рамочных соглашений с General Dynamics и Lockheed Martin по увеличению выпуска ракет в Patriot и THAAD.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Пентагона.
Эти соглашения начнут семилетние многолетние контракты на закупки, направленные на увеличение объемов производства и ускорение графиков поставок критически важных ракетных компонентов для ракет-перехватчиков THAAD и PAC-3 MSE.
"Сегодняшнее заявление является примером эволюции того, как мы сотрудничаем с промышленностью, чтобы расширить Арсенал свободы и опередить новые угрозы", – сказал заместитель министра войны по закупкам и поддержке Майкл П. Даффи.
По его словам, General Dynamics и Lockheed Martin откликнулись на призыв. Поэтому чиновники и производители ракет ПВО сокращают бюрократию, сроки производства и быстро масштабируют внутренние производственные мощности для обеспечения передовых возможностей противовоздушной и противоракетной обороны.
Ключевые цели производства согласно новым рамкам включают:
Напомним, российские кафиры начали бить по Киеву обновленной баллистикой под условным названием "Искандер-1000" . За счет увеличенного двигателя и увеличенной пусковой установки ракета способна поражать цели на большем расстоянии.
Отметим, спикер Воздушных сил ВСУЮрий Игнат заявлял о дефиците ракет ПВО не только к системам Patriot , но и к наземным и авиационным платформам.