RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

На семь лет вперед: США в разы наращивают выпуск ракет ПВО в Patriot и THAAD

14:23 01.09.2026 Вт
2 мин
Какие ракеты США планируют выпускать больше всего?
aimg Константин Широкун
Фото: США в разы наращивают выпуск ракет ПВО в Patriot и THAAD (flickr.com/mdabmds)

Пентагон объявил о подписании двух ключевых рамочных соглашений с General Dynamics и Lockheed Martin по увеличению выпуска ракет в Patriot и THAAD.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Пентагона.

Эти соглашения начнут семилетние многолетние контракты на закупки, направленные на увеличение объемов производства и ускорение графиков поставок критически важных ракетных компонентов для ракет-перехватчиков THAAD и PAC-3 MSE.

"Сегодняшнее заявление является примером эволюции того, как мы сотрудничаем с промышленностью, чтобы расширить Арсенал свободы и опередить новые угрозы", – сказал заместитель министра войны по закупкам и поддержке Майкл П. Даффи.

По его словам, General Dynamics и Lockheed Martin откликнулись на призыв. Поэтому чиновники и производители ракет ПВО сокращают бюрократию, сроки производства и быстро масштабируют внутренние производственные мощности для обеспечения передовых возможностей противовоздушной и противоракетной обороны.

Ключевые цели производства согласно новым рамкам включают:

  • Увеличение в три раза производственных мощностей перехватчиков PAC-3 MSE.
  • Увеличение в четыре раза производственных мощностей перехватчиков THAAD.
  • Наращивание производства основных компонентов, включая корпуса двигателей, корпуса и секции головок самонаведения, а также системы развертывания двигателей и направляющих.

Напомним, российские кафиры начали бить по Киеву обновленной баллистикой под условным названием "Искандер-1000" . За счет увеличенного двигателя и увеличенной пусковой установки ракета способна поражать цели на большем расстоянии.

Отметим, спикер Воздушных сил ВСУЮрий Игнат заявлял о дефиците ракет ПВО не только к системам Patriot , но и к наземным и авиационным платформам.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты АмерикиПентагонПВО