На сім років вперед: США в рази нарощують випуск ракет ППО до Patriot і THAAD

Пентагон оголосив про підписання двох ключових рамкових угод з General Dynamics та Lockheed Martin зі збільшення випуску ракет до Patriot і THAAD.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Пентагону.

Зазначається, що ці угоди започаткують семирічні багаторічні контракти на закупівлі, спрямовані на збільшення обсягів виробництва та прискорення графіків поставок критично важливих ракетних компонентів для ракет-перехоплювачів THAAD та PAC-3 MSE.

"Сьогоднішня заява є прикладом еволюції того, як ми співпрацюємо з промисловістю, щоб розширити Арсенал свободи та випередити нові загрози", – сказав заступник міністра війни з питань закупівель та підтримки Майкл П. Даффі.

За його словами, General Dynamics та Lockheed Martin відгукнулися на заклик. Саме тому урядовці й виробники ракет ППО скорочують бюрократію, терміни виробництва та швидко масштабують внутрішні виробничі потужності для забезпечення передових можливостей протиповітряної та протиракетної оборони.

Ключові цілі виробництва згідно з новими рамками включають: