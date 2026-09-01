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На семь лет вперед: США в разы наращивают выпуск ракет ПВО в Patriot и THAAD

14:23 01.09.2026 Вт
2 мин
Какие ракеты США планируют выпускать больше всего?
aimg Константин Широкун
На семь лет вперед: США в разы наращивают выпуск ракет ПВО в Patriot и THAAD Фото: США в разы наращивают выпуск ракет ПВО в Patriot и THAAD (flickr.com/mdabmds)
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Пентагон объявил о подписании двух ключевых рамочных соглашений с General Dynamics и Lockheed Martin по увеличению выпуска ракет в Patriot и THAAD.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Пентагона.

Эти соглашения начнут семилетние многолетние контракты на закупки, направленные на увеличение объемов производства и ускорение графиков поставок критически важных ракетных компонентов для ракет-перехватчиков THAAD и PAC-3 MSE.

"Сегодняшнее заявление является примером эволюции того, как мы сотрудничаем с промышленностью, чтобы расширить Арсенал свободы и опередить новые угрозы", – сказал заместитель министра войны по закупкам и поддержке Майкл П. Даффи.

По его словам, General Dynamics и Lockheed Martin откликнулись на призыв. Поэтому чиновники и производители ракет ПВО сокращают бюрократию, сроки производства и быстро масштабируют внутренние производственные мощности для обеспечения передовых возможностей противовоздушной и противоракетной обороны.

Ключевые цели производства согласно новым рамкам включают:

  • Увеличение в три раза производственных мощностей перехватчиков PAC-3 MSE.
  • Увеличение в четыре раза производственных мощностей перехватчиков THAAD.
  • Наращивание производства основных компонентов, включая корпуса двигателей, корпуса и секции головок самонаведения, а также системы развертывания двигателей и направляющих.

Напомним, российские кафиры начали бить по Киеву обновленной баллистикой под условным названием "Искандер-1000" . За счет увеличенного двигателя и увеличенной пусковой установки ракета способна поражать цели на большем расстоянии.

Отметим, спикер Воздушных сил ВСУЮрий Игнат заявлял о дефиците ракет ПВО не только к системам Patriot , но и к наземным и авиационным платформам.

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