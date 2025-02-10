Сім найрідкісніших професій України: кого шукають роботодавці

У 2024 році на українському ринку праці найбільш затребуваними залишалися робітничі професії, такі як будівельник, сантехнік, електрик, слюсар, зварник та швачка. Водночас серед вакансій з’являлися і дуже рідкісні спеціальності, на які роботодавці шукали поодиноких фахівців.
Які незвичайні вакансії пропонували українцям у 2024 році, РБК-Україна розповідає із посиланням на Державну службу зайнятості.
Державний центр зайнятості оприлюднив список семи найунікальніших професій, на які минулого року було відкрито лише кілька вакансій.
Апаратник вирощування дріжджів - лише 12 вакансій. Цей фахівець займається розмноженням та контролем росту дріжджів, які використовуються у харчовій промисловості. Зазначають, що це наука поєднана з технологіями, завдяки якій створюють важливі інгредієнти для багатьох галузей промисловості.
Настроювач піаніно та роялів - 5 вакансій. Фахівець, який займається точним налаштуванням музичних інструментів та їхнім ремонтом. Серед вимог - точне налагодження піаніно і роялів на стандартну висоту тону по камертону (прилад, який і дозволяє налаштовувати музичні інструменти). Також настроювач повинен вміти усунути дефекти та реставрувати музичний інструмент.
Халвомісильник - 4 вакансії. Спеціаліст, який займається виробництвом східних солодощів, контролює їхню текстуру та якість.
Натурник - 4 вакансії. Людина, яка позує для художників, скульпторів або фотографів, демонструючи задані пози.
Бутафор - 3 вакансії. Майстер, який створює реалістичні муляжі предметів для театру, кіно або виставкових інсталяцій.
Пастижер - 2 вакансії. Фахівець, який виготовляє перуки, бороди, вуса та інші елементи для театру, кіно та модної індустрії.
Ембріолог - 1 вакансія. Лікар, який працює у сфері репродуктивної медицини та допомагає парам стати батьками.
Попит на такі спеціальності залишається низьким, проте їхня унікальність робить їх незамінними у відповідних галузях.
Нагадаємо, станом на початок 2025 року середня заробітна плата в Україні складає 23 тисячі гривень. Однак деякі спеціалісти можуть розраховувати на значно вищі доходи - до 100 тисяч гривень і більше. РБК-Україна розповідало, які вакансії передбачають такий рівень зарплат.
Також ми писали, які вакансії з бронюванням зараз пропонують в Україні. Зазначимо, під час повномасштабної війни в Україні зросла актуальність вакансій із бронюванням від мобілізації. Такі робочі місця пропонують підприємства критичної інфраструктури та компанії, що відіграють ключову роль у підтримці економіки країни в умовах воєнного стану.
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