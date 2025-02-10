Сім найрідкісніших професій України: кого шукають роботодавці

Державний центр зайнятості оприлюднив список семи найунікальніших професій, на які минулого року було відкрито лише кілька вакансій.

Апаратник вирощування дріжджів - лише 12 вакансій. Цей фахівець займається розмноженням та контролем росту дріжджів, які використовуються у харчовій промисловості. Зазначають, що це наука поєднана з технологіями, завдяки якій створюють важливі інгредієнти для багатьох галузей промисловості.

Настроювач піаніно та роялів - 5 вакансій. Фахівець, який займається точним налаштуванням музичних інструментів та їхнім ремонтом. Серед вимог - точне налагодження піаніно і роялів на стандартну висоту тону по камертону (прилад, який і дозволяє налаштовувати музичні інструменти). Також настроювач повинен вміти усунути дефекти та реставрувати музичний інструмент.

Халвомісильник - 4 вакансії. Спеціаліст, який займається виробництвом східних солодощів, контролює їхню текстуру та якість.

Натурник - 4 вакансії. Людина, яка позує для художників, скульпторів або фотографів, демонструючи задані пози.

Бутафор - 3 вакансії. Майстер, який створює реалістичні муляжі предметів для театру, кіно або виставкових інсталяцій.

Пастижер - 2 вакансії. Фахівець, який виготовляє перуки, бороди, вуса та інші елементи для театру, кіно та модної індустрії.

Ембріолог - 1 вакансія. Лікар, який працює у сфері репродуктивної медицини та допомагає парам стати батьками.

Попит на такі спеціальності залишається низьким, проте їхня унікальність робить їх незамінними у відповідних галузях.