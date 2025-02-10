Семь самых редких профессий Украины: кого ищут работодатели

Государственный центр занятости обнародовал список семи самых уникальных профессий, на которые в прошлом году было открыто всего несколько вакансий.

Аппаратчик выращивания дрожжей - всего 12 вакансий. Этот специалист занимается размножением и контролем роста дрожжей, которые используются в пищевой промышленности. Отмечают, что это наука совмещена с технологиями, благодаря которой создают важные ингредиенты для многих отраслей промышленности.

Настройщик пианино и роялей - 5 вакансий. Специалист, который занимается точной настройкой музыкальных инструментов и их ремонтом. Среди требований - точная настройка пианино и роялей на стандартную высоту тона по камертону (прибор, который и позволяет настраивать музыкальные инструменты). Также настройщик должен уметь устранить дефекты и реставрировать музыкальный инструмент.

Халвомесильщик - 4 вакансии. Специалист, который занимается производством восточных сладостей, контролирует их текстуру и качество.

Натурщик - 4 вакансии. Человек, который позирует для художников, скульпторов или фотографов, демонстрируя заданные позы.

Бутафор - 3 вакансии. Мастер, который создает реалистичные муляжи предметов для театра, кино или выставочных инсталляций.

Пастижер - 2 вакансии. Специалист, который изготавливает парики, бороды, усы и другие элементы для театра, кино и модной индустрии.

Эмбриолог - 1 вакансия. Врач, который работает в сфере репродуктивной медицины и помогает парам стать родителями.

Спрос на такие специальности остается низким, однако их уникальность делает их незаменимыми в соответствующих отраслях.