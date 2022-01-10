Силы терробороны могут быстро "нарастить мышцы" в сотни тысяч резервистов, - командующий

Об этом заявил командующий Сил территориальной обороны ВСУ Юрий Галушкин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ArmyInform .

"Бригады и батальоны в штате мирного времени будут насчитывать 10 тысяч военнослужащих. Это организационные ядра, которые способны развернуть и обеспечить оружием подразделения до штата военного времени. Следовательно, на хребет Сил терробороны в краткие сроки смогут наросты мышцы в несколько сотен тысяч резервистов",- сказал командующий.

Галушкина отметил, что в ближайшее время в Украине завершится формирование и комплектование четырех Региональных управлений и 25 бригад Сил территориальной обороны.

"Бригады будут дислоцированы в каждом областном центре Украины и городе Киеве. В состав бригад будут входить от четырех до десяти отдельных батальонов, которые размещены в каждом районе в соответствии с административным делением территории Украины", - добавил он.