Сили тероборони можуть швидко "наростити м’язи" в сотні тисяч резервістів, - командувач

Про це заявив командувач Сил територіальної оборони ЗСУ Юрій Галушкін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ArmyInform .

"Бригади та батальйони у штаті мирного часу налічуватимуть 10 тисяч військовослужбовців. Це організаційні ядра, які здатні розгорнути й забезпечити зброєю підрозділи до штату воєнного часу. Отже, на хребет Сил тероборони за короткий проміжок часу зможуть нарости м’язи в декілька сотень тисяч резервістів", - сказав командувач.

Галушкін зазначив, що найближчим часом в Україні завершиться формування та комплектування чотирьох Регіональних управлінь та 25 бригад Сил територіальної оборони.

"Бригади будуть дислоковані в кожному обласному центрі України та місті Києві. До складу бригад входитимуть від чотирьох до десяти окремих батальйонів, що розміщені в кожному районі згідно із адміністративним розподілом території України", - додав він.