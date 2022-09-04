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Силы ПВО Украины сбивают до 70% российских ракет, - Жирнов

Фото: начальник Киевской городской военной администрации Николай Жирнов (Укринформ)
Автор: Валерия Полищук

От 50 до 70% вражеских ракет сбивается средствами ПВО, как авиацией, так и зенитными ракетными подразделениями.

Об этом рассказал начальник Киевской городской военной администрации Николай Жирнов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "АрмияInform".

"Но, к сожалению, сегодня 100% эффективность действий ПВО мы не можем обеспечить, это связано с объективными причинами - недостаточным количеством средств разведки, авиационных и зенитных ракетных комплексов. В основном это советские системы, в которых нет такой эффективности и надежности, как у средств ПВО стран-партнеров НАТО", - заявил он.

Напомним, сегодня в Днепропетровской и Николаевской областях силы ПВО сбили две ракеты оккупантов.

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