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Сили ППО України збивають до 70% російських ракет, - Жирнов

Фото: начальник Київської міської Військової адміністрації Микола Жирнов (Укрінформ)
Автор: Валерія Поліщук

Від 50 до 70% ворожих ракет збивається засобами ППО, як авіацією, так і зенітними ракетними підрозділами.

Про це розповів начальник Київської міської Військової адміністрації Микола Жирнов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "Арміяinform".

"Але, на жаль, сьогодні 100% ефективність дій ППО ми не можемо забезпечити, це пов'язано з об'єктивними причинами - недостатньою кількістю засобів розвідки, авіаційних і зенітних ракетних комплексів. В основному це радянські системи, в яких немає такої ефективності і надійності, як у засобів ППО країн-партнерів НАТО", - заявив він.

Нагадаємо, сьогодні у Дніпропетровській і Миколаївській областях сили ППО збили дві ракети окупантів.

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