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Силы ООС сбили беспилотник боевиков на Донбассе

НовостиПроисшествия    26.05.2018 - 08:40
Фото: обломки беспилотника (facebook.com/pressjfo.news)
Фото: обломки беспилотника (facebook.com/pressjfo.news)

Беспилотник вел разведку позиций украинских войск

Военные операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе сбили беспилотный летательный аппарат боевиков, который вел разведку позиций украинских войск. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"Вчера вечером, 25 мая, силами и средствами противовоздушной обороны Объединенных сил в полосе действий одной из механизированных бригад, которая обороняется на Волновахском направлении, сбит вражеский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), которым противник пытался вести разведку и в дальнейшем корректировать огонь по резервам бригад", - говорится в сообщении.

НАПОМНИЛИ ОККУПАНТАМ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПВО ОБ'ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ Вчера вечером, 25 мая, силами и средствами противовоздушной...

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint operation forces 25 мая 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе в районе проведения ООС в период с 15 по 22 мая зафиксировано около 45 разведывательных полетов беспилотников Вооруженных сил Российской Федерации.

На Донбассе за четыре года от обстрелов пострадали более 700 школ В ООС сообщили, сколько боевиков ликвидированы с начала суток
Теги публикации: Донбасс, беспилотник, ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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