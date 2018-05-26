Силы ООС сбили беспилотник боевиков на Донбассе

Беспилотник вел разведку позиций украинских войск

Военные операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе сбили беспилотный летательный аппарат боевиков, который вел разведку позиций украинских войск. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"Вчера вечером, 25 мая, силами и средствами противовоздушной обороны Объединенных сил в полосе действий одной из механизированных бригад, которая обороняется на Волновахском направлении, сбит вражеский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), которым противник пытался вести разведку и в дальнейшем корректировать огонь по резервам бригад", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе в районе проведения ООС в период с 15 по 22 мая зафиксировано около 45 разведывательных полетов беспилотников Вооруженных сил Российской Федерации.