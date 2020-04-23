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Сили ООС у Новомихайлівці потрапили під обстріл, є поранені

Новини » Надзвичайні події     23.04.2020 - 15:25
Сили ООС у Новомихайлівці потрапили під обстріл, є поранені
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

В результаті обстрілу поранено двох українських військових

Бойовики на Донбасі обстріляли українських військових у Новомихайлівці, в результаті обстрілу поранено двох бійців. Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу операції Об'єднаних сил в Facebook.

Повідомляється, що бойовики в черговий раз порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил.

"Проти українських захисників населеного пункту Новомихайлівка противник застосував ручні протитанкові гранатомети. Внаслідок обстрілу двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали осколкові поранення", - йдеться в повідомленні.

Поранених доставили у військовий госпіталь і надали належну медичну допомогу. Дії противника не залишилися без відповіді, сили ООС завдали удар, втрати противника уточнюються.

Сили ООС у Новомихайлівці потрапили під обстріл, є поранені

Нагадаємо, раніше місія ОБСЄ опублікувала звіт, в якому йдеться про те, що бойовики знову перешкоджали роботі патрулів. Зокрема, 21 і 22 квітня вони відмовляли в проїзді в окуповані райони офіційними дорожніми коридорами. Крім того, бойовики перешкоджали проїзду спостерігачів і в підконтрольні уряду райони.

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