Силы ООС на Донбассе уничтожили авто с боеприпасами для боевиков  

Украинские военные на Донбассе уничтожили автомобиль, который подвозил боеприпасы для противника. Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Сообщается, что инцидент произошел 29 апреля в Луганской области. Украинские военные с противотанкового ракетного комплекса уничтожили авто боевиков, которое подвозило боеприпасы. В штабе отмечают, что на днях в этом районе погиб украинский боец.

"Объединенные силы и дальше продолжают надежно контролировать линию соприкосновения. Подразделения обороняющихся принимают адекватные меры, в том числе и огневого воздействия на оккупантов с целью сохранения жизни и здоровья военнослужащих и гражданских лиц", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой и Днепропетровской областях обнаружили самый крупный с начала войны на Донбассе незаконный арсенал оружия. В арсенале были боевая машина пехоты, БТР, противотанковая пушка, минометы, гранатометы, противотанковые ракетные комплексы и стрелковое оружие. В штабе ООС уточнили, что этот арсенал уже два месяца находится под охраной.