Силы МЧС Азербайджана взяли под охрану водохранилище в Нагорном Карабахе

Силы Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана взяли под охрану Суговушанское водохранилище на территории Тертерского района в Нагорном Карабахе. Территория была взята под контроль в начале октября.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС Азербайджана.

"В целях обеспечения безопасности водоема соответствующие силы Службы спасения особого риска МЧС начали применять на территории круглосуточный режим", - говорится в сообщении.

Напомним, азербайджанские войска взяли под свой контроль стратегически важное село Мадагиз 3 октября.

После этого президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился переименовать селу Мадагиз в Суговушан.

На территории села также находится водохранилище, которое используется в настоящее время для водоснабжения ряда районов Азербайджана.

Как сообщало РБК-Украина, Азербайджан ввел комендантский час на занятых в ходе войны в Нагорном Карабахе территориях. В частности, он будет действовать в Шуше и Гадруте.

Напомним, 10 ноября была достигнута договоренность о прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе в регион российских военных. При этом Украина выступила с заявлением, что Россия не имеет оснований называть миротворцами военных, которые были направлены в Нагорный Карабах.