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Есть силы, которые не заинтересованы в успешной эвакуации украинцев из Афганистана, - МИД

Автор: Сергей Пышкин

Украинские дипломаты натолкнулись на трудности касаемо эвакуации украинцев из Афганистана. Дмитрий Кулеба сообщил о силах, которые не заинтересованы в том, чтобы операция прошла успешно.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра иностранных дел Дмитрия Кулебы во время интервью для Радио Свободы.

Кулеба отметил, что рейс с эвакуацией украинцев переносили несколько раз, однако, из соображений безопасности, он не будет сообщать где сейчас находится самолет.

"Потому что ситуация в Кабуле очень непростая. И есть силы, которые не заинтересованы в том, чтобы Украина успешно осуществляла эвакуацию", - добавил министр МИД.

МИД сейчас работают над тем, чтобы решить этот вопрос.

"Поэтому когда он взлетит и покинет афганское воздушное пространство, мы с удовольствием об этом сообщим", - отметил министр.

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Дмитрий КулебаМИД УкраиныАфганистанКабул