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Є сили, що не зацікавлені в успішній евакуації українців з Афганістану, - МЗС

Автор: Сергій Пишкін

Українські дипломати натрапили на труднощі щодо евакуації українців з Афганістану. Дмитро Кулеба повідомив про сили, які не зацікавлені у тому, щоб операція пройшла успішно.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра закордонних справ Дмитра Кулеби під час інтерв’ю для Радіо Свобода.

Кулеба відзначив, що рейс з евакуацією українців переносили декілька разів, однак, з міркувань безпеки він не повідомлятиме де наразі знаходиться літак.

"Тому що ситуація в Кабулі дуже непроста. І є сили, які не зацікавлені в тому, щоб Україна успішно здійснювала евакуацію", - додав міністр МЗС.

МЗС наразі працюють над тим, аби розв’язати це питання.

"Тому коли він злетить і покине афганський повітряний простір, ми із задоволенням про це повідомимо", - відзначив міністр.

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Дмитро КулебаМЗСАфганистанКабул