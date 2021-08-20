Є сили, що не зацікавлені в успішній евакуації українців з Афганістану, - МЗС

Кулеба відзначив, що рейс з евакуацією українців переносили декілька разів, однак, з міркувань безпеки він не повідомлятиме де наразі знаходиться літак.

"Тому що ситуація в Кабулі дуже непроста. І є сили, які не зацікавлені в тому, щоб Україна успішно здійснювала евакуацію", - додав міністр МЗС.

МЗС наразі працюють над тим, аби розв’язати це питання.

"Тому коли він злетить і покине афганський повітряний простір, ми із задоволенням про це повідомимо", - відзначив міністр.