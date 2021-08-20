Есть силы, которые не заинтересованы в успешной эвакуации украинцев из Афганистана, - МИД
Украинские дипломаты натолкнулись на трудности касаемо эвакуации украинцев из Афганистана. Дмитрий Кулеба сообщил о силах, которые не заинтересованы в том, чтобы операция прошла успешно.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра иностранных дел Дмитрия Кулебы во время интервью для Радио Свободы.
Кулеба отметил, что рейс с эвакуацией украинцев переносили несколько раз, однако, из соображений безопасности, он не будет сообщать где сейчас находится самолет.
"Потому что ситуация в Кабуле очень непростая. И есть силы, которые не заинтересованы в том, чтобы Украина успешно осуществляла эвакуацию", - добавил министр МИД.
МИД сейчас работают над тем, чтобы решить этот вопрос.
"Поэтому когда он взлетит и покинет афганское воздушное пространство, мы с удовольствием об этом сообщим", - отметил министр.