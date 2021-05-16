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Сили Ізраїлю зруйнували будинки високопоставлених бойовиків ХАМАСу

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Ізраїль, Неділя 16 травня 2021 00:23
Сили Ізраїлю зруйнували будинки високопоставлених бойовиків ХАМАСу Фото: будинки були задіяні в терористичній інфраструктурі (twitter.com/paldf)
Автор: Даша Харченко

Ізраїльські ВПС атакували будинки двох високопоставлених бойовиків Хамасу. Йдеться про Тісара Мабашара, командира "батальйону", що діє в Хан-Юнісі, і Азі Тамаа, командира "бригади" бойовиків з міста Дір аль-Балах.

Про це повідомляє newsru.co.il.

Будинки були задіяні в терористичній інфраструктурі і використовувалися як склади для зберігання зброї.

"Їх руйнування-удар по військовому потенціалу Хамасу",- підкреслює прес-служба ЦАХАЛа.

Нагадаємо, бойове крило контролюючого Сектор Газа руху ХАМАС оголосило про припинення ракетних ударів по Тель-Авіву на дві години. Наказ про це віддав начальник Генштабу угруповання "бригади Іззеддіна аль-Кассама" Мухаммад Аль-Дейфа.

Відзначимо, ХАМАС почав атакувати південь Ізраїлю після зіткнень на Західному березі. За даними на вечір 14 травня, з ізраїльського боку загинули не менше 10 осіб, з палестинської - майже 140, у тому числі близько 40 дітей.

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