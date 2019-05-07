Сили Хафтара збили військовий літак до Лівії

Фото: військові Лівії (aa.com.tr)

Літак зазнав аварії на південь від столиці Лівії Тріполі - над містом Ель-Хіра

7 травня військовослужбовці "Лівійської національної армії" (ЛНА) збили військовий літак сил, лояльних міжнародно визнаному уряду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Літак зазнав аварії на південь від столиці Лівії Тріполі - над містом Ель-Хіра (в 10 км від Гар'яна).

Як повідомляє видання, один з очевидців спочатку почув звук пролітає літака, а вслід за ним пролунав вогонь зенітної артилерії.

"Літак був збитий у місті Ель-Хіра, і я бачив, як війська ЛНА захопили пілота", - розповів житель Гар'яна.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляли, що в результаті недавніх боїв у південній частині Тріполі в Лівії загинуло 187 осіб та 1157 отримали поранення. Зазначається, що уряд направив поранених в Туніс, Туреччину, Італію і Україну для лікування.

Крім того, в Лівії командувач самопроголошеної "Лівійської національної армії" ("ЛНА") генерал Халіфа Хафтар закликав лояльні йому війська активізувати бої за Тріполі, назвавши настає Рамадан місяцем священної війни. Генерал заявив, що "Лівійська національна армія" повинна переслідувати і знищити сили противника.