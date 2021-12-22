Силы быстрого реагирования НАТО приведены в повышенную боеготовность

В связи с угрозой российского вторжения в Украину силы быстрого реагирования НАТО были приведены в повышенную боеготовность. Общая численность оперативной группы составляет 40 тысяч военных.
Об этом сообщает РБК-Украины со ссылкой на Die Welt.
"В связи с размещением российских войск около границы с Украиной, НАТО отреагировала первоначальной конкретной военной мерой и повысила оперативную готовность своих 40-тысячных сил быстрого реагирования в случае кризиса", - пишет издание, ссылаясь на свой источник.
Как стало известно, с понедельника Объединенная оперативная группа повышенной готовности НАТО, входящая в структуру NRF, должна быть готова к развертыванию в кризисном районе в течение пяти дней вместо семи дней, как это было раньше.
Кроме того, другие подразделения NRF, включая спецназ и военную логистику, были приведены в состояние повышенной готовности.
По информации издания, соответствующее решение было принято Североатлантическим советом на прошлой неделе.
Напомним, по данным американской разведки Россия продолжает наращивать войска на украинской границе.