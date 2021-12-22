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Сили швидкого реагування НАТО приведені в підвищену боєготовність

Автор: Ольга Белей

У зв'язку із загрозою російського вторгнення в Україну сили швидкого реагування НАТО були приведені в підвищену боєготовність. Загальна чисельність оперативної групи становить 40 тисяч військових.

Про це повідомляє РБК-України з посиланням на Die Welt.

"У зв'язку з розміщенням російських військ біля кордону з Україною, НАТО відреагувала початковим конкретним військовим заходом і підвищила оперативну готовність своїх 40-тисячних сил швидкого реагування в разі кризи", - пише видання, посилаючись на своє джерело.

Як стало відомо, з понеділка Об'єднана оперативна група підвищеної готовності НАТО, яка входить в структуру NRF, повинна бути готова до розгортання в кризовому районі протягом п'яти днів замість семи днів, як це було раніше.

Крім того, інші підрозділи NRF, включаючи спецназ і військову логістику, були приведені в стан підвищеної готовності.

За інформацією видання, відповідне рішення було прийнято Північноатлантичною радою минулого тижня.

Нагадаємо, за даними американської розвідки Росія продовжує нарощувати війська на українському кордоні.

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