ua ru
Чт, 09 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Силовой слэм-данк защитника не спас "Голден Стэйт" в Портленде: момент дня в НБА

Новина українською →
Портленд, Четверг 09 февраля 2023 10:56
Силовой слэм-данк защитника не спас "Голден Стэйт" в Портленде: момент дня в НБА Фото: Донте Дивинченцо подготовил постер для фанатов (nba.com)
Автор: Антон Федорцив

Хит-парад лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил универсальный защитник "Голден Стэйт Уорриорз" Донте Дивинченцо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Италоамериканец запомнился эпизодом во второй четверти. На входе в "краску" он получил передачу Грина и в силовой манере одной правой забросил мяч сверху. Дуэт защитников "Портленда" исполнил роль статистов.

Усилий Дивинченцо и других не хватило "Уорриорз" для победы. Новая команда украинца Михайлюка одолела действующих чемпионов НБА в основное время (125:122). Соперники остались соседями в Западной конференции, занимая 9-10 места.

Сам Дивинченцо провел на паркете полчаса игрового времени. За это время он успел набрать 18 очков, оформил 2 подбора и сделал 2 передачи. Самым результативным в матче стал защитник "Голден Стэйта" Пул (38 пунктов).

Кто такой Донте Дивинченцо

Уроженец Делавэра, на студенческом уровне выступал за "Вилланову Уайлдкэтс". Выбран "Милуоки" под 17-м номером драфта НБА-2018.

Провел в составе "Бакс" 3,5 сезона и стал чемпионом ассоциации в 2021 году. Посреди прошлого сезона был обменян в "Сакраменто". Летом подписал двухлетний контракт с "Уорриорз" на 9,3 млн долларов.

В детстве Дивинченцо занимался футболом, а затем переключился на баскетбол. Двухкратный чемпион Национальной ассоциации студенческого спорта с "Виллановой" (2016, 2018).

К слову, накануне Леброн побил рекорд Абдул-Джаббара по количеству очков в регулярном чемпионате.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НБА Баскетбол
NEWS
На Кременском направлении наблюдается "максимальное обострение": карты боев от ISW
На Кременском направлении наблюдается "максимальное обострение": карты боев от ISW
DAILY
Аварийные сети. Почему энергосистема не выдерживает нагрузок после ремонтов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Аварийные сети. Почему энергосистема не выдерживает нагрузок после ремонтов