Силовой слэм-данк защитника не спас "Голден Стэйт" в Портленде: момент дня в НБА
Хит-парад лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил универсальный защитник "Голден Стэйт Уорриорз" Донте Дивинченцо.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.
Италоамериканец запомнился эпизодом во второй четверти. На входе в "краску" он получил передачу Грина и в силовой манере одной правой забросил мяч сверху. Дуэт защитников "Портленда" исполнил роль статистов.
Усилий Дивинченцо и других не хватило "Уорриорз" для победы. Новая команда украинца Михайлюка одолела действующих чемпионов НБА в основное время (125:122). Соперники остались соседями в Западной конференции, занимая 9-10 места.
Сам Дивинченцо провел на паркете полчаса игрового времени. За это время он успел набрать 18 очков, оформил 2 подбора и сделал 2 передачи. Самым результативным в матче стал защитник "Голден Стэйта" Пул (38 пунктов).
Кто такой Донте Дивинченцо
Уроженец Делавэра, на студенческом уровне выступал за "Вилланову Уайлдкэтс". Выбран "Милуоки" под 17-м номером драфта НБА-2018.
Провел в составе "Бакс" 3,5 сезона и стал чемпионом ассоциации в 2021 году. Посреди прошлого сезона был обменян в "Сакраменто". Летом подписал двухлетний контракт с "Уорриорз" на 9,3 млн долларов.
В детстве Дивинченцо занимался футболом, а затем переключился на баскетбол. Двухкратный чемпион Национальной ассоциации студенческого спорта с "Виллановой" (2016, 2018).
К слову, накануне Леброн побил рекорд Абдул-Джаббара по количеству очков в регулярном чемпионате.
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