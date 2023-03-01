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Силовий слемданк форварда "Мемфіса" добив "Лейкерс": момент дня в НБА

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Мемфіс, Середа 01 березня 2023 09:51
Силовий слемданк форварда "Мемфіса" добив "Лейкерс": момент дня в НБА Фото: Джарен Джексон-молодший набрав 16 пунктів проти "Лейкерс" (nba.com)
Автор: Антон Федорців

Хіт-парад найкращих миттєвостей ігрового дня в Національній баскетбольній асоціації очолив важкий форвард "Мемфіс Гріззліс" Джарен Джексон-молодший.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

23-річний американець запам'ятався епізодом на старті фінальної чверті. В атаці "Гріззліс" Кончар виконав двоочкову спробу, та м'яч відскочив від кільця. Утім, у зону "Лос-Анджелес Лейкерс" влетів Джексон-молодший, який у силовій манері вгатив "апельсин" згори.

Зрештою, "Мемфіс" здобув комфортну перемогу над каліфорнійцями (121:109). "Гріззліс" продовжили переслідування "Денвера" нагорі Західної конференції НБА. Натомість "Лейкерс" досі перебувають за межами зони плей-офф.

Сам Джексон-молодший провів на паркеті 31,5 хвилину. За цей час він встиг набрати 16 очок і зробив 7 підбирань. Найрезультативнішим у матчів став його одноклубник Джа Морант із тріпл-даблом (39 пунктів, 10 підбирань, 10 передач).

Хто такий Джарен Джексон-молодший

Уродженець Нью-Джерсі, виступав за "Мічиган Стейт Спартанс" на студентському рівні. Обраний "Мемфісом" під 4-м номером драфту в 2018 році.

У складі "Гріззліс" проводить п'ятий сезон. Восени 2021-го підписав новий 4-річний контракт із "Мемфісом" на 105 млн доларів. Учасник Матчу всіх зірок-2023, а в складі збірної США тріумфував на ЧС-2016 серед 17-річних.

Син чемпіона НБА-1999 у складі "Сан-Антоніо" Джарена Джексона. Мати – виконавчий директор Жіночої національної асоціації баскетболісток.

До слова, напередодні оборонець "Бостона" Брогдон очолив підбірку моментів із результативним фінішем контратаки.

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