ua ru
Вт, 28 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Розкішна контратака "Бостона" після блокшота: момент дня в НБА

Новость на русском →
Нью-Йорк, Вівторок 28 лютого 2023 10:56
Розкішна контратака "Бостона" після блокшота: момент дня в НБА Фото: Малкольм Брогдон (праворуч) набрав 22 очки проти "Нікс" (idahostatejournal.com)
Автор: Антон Федорців

Нагорі підбірки найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинилася п'ятірка "Бостон Селтікс" із вирішальним кидком універсального оборонця Малкольма Брогдона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

У центрі уваги "Селтікс" опинилися під завісу третьої чверті. Розпочалася історія з блокшота Смарта під власним щитом. Далі бостонці вибігли в контратаку – Вільямс віддав на Тейтума праворуч, а той ефектно відпасував Брогдону з-за спини. Останній холоднокровно набрав два пункти.

Такі зразкові комбінації, однак, не дозволили "Бостону" відсвяткувати перемогу в Нью-Йорку. Місцеві "Нікс" ззовні легко здолали "Селтікс" (109:94). Обидві команди залишаються у топ-5 Східної конференції НБА та впевнено проходять у плей-офф.

Сам Брогдон провів у грі 27,5 хвилин. За цей час він встиг набрати 22 очки, зробив 2 підбирання і віддав 2 передачі. Найрезультативнішим у матчі став форвард господарів Джуліус Рендл (23 пункти).

Хто такий Малкольм Брогдон

Уродженець Джорджії, на студентському рівні виступав за "Вірджинію Кавальєрс". На драфті НБА-2016 обраний "Мілуокі" під 36-м номером.

У лавах "Бакс" провів 3 сезони та був визнаний Новачком року за підсумками дебютної кампанії. Перед сезоном 2019/20 підписав 4-річний контракт на 85 млн доларів із "Індіаною". До Бостона перебрався минулого літа.

У складі збірної США Брогдон виграв бронзову медаль на Панамериканських іграх-2015. Його батько – Джіно Брогдон – відомий юрист і суддя в телешоу Personal Injury Court.

До слова, напередодні плеймейкер "Атланти" Янг очолив хіт-парад із переможним кидком під супровід сирени.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НБА Баскетбол
NEWS
Сирський про бої у Бахмуті: ворог кинув у наступ найбільш підготовлених штурмовиків
Сирський про бої у Бахмуті: ворог кинув у наступ найбільш підготовлених штурмовиків
DAILY
Роман Костенко: Росія накопичує війська, весною буде більш глобальний наступ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Роман Костенко: Росія накопичує війська, весною буде більш глобальний наступ